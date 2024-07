Lenna Kuurmaa ehitustandril pereelu hoidmisest: kõige koostoimimiseks peab olema mingi süsteem

Lenna lisab kõrvalt, et esimene talv oli kõige raskem. „Mingil hetkel jõudis kohale reaalsus, et tegelikult on päris palju vaja teha. Oli proovile panevaid hetki, aga mitte midagi ületamatut. Jõudsime järeldusele, et kõige koostoimimiseks peab olema mingi süsteem. Ehk mis päevad on vabad ja mis kellast lõpeb töö. Muidu kipub elu lumepallina veerema, satud toimetuste rattasse ja tunned, et ei ole rahul. Meie puhul on olnud alati kommunikatsioon oluline, tunnetus, et mingi teema on vaja lahti rääkida,“ selgitab Lenna, kuidas nad selle aja üle elasid.