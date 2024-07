Algatuseks: Tuuli Jõesaare lugu lugedes mõtlesin, et mul on küll hea meel, et füüsilisi tähelepanuavaldusi võõrastelt on vähemaks jäänud. Ma olen selle põhjuseks arvanud küll hoopis seda, et mehed on viisakamaks muutunud ja ühiskonna teadlikkus kasvanud. Verbaalsed pärlid on mind alati pigem lõbustanud ja neid jagavad Võrus pargipinkidel istuvad härrasmehed ikka - päev on kohe helgem, kui öeldakse „Tervist, ilus neiu!“ ja muud taolist. Aga võib-olla kuumad lõunaosariikide mehed ongi lihtsalt selles džentelmenivärgis paremad…