Sõbrannade erutav saladus: mina olen suhtes, tema on suhtes, aga me mõlemad teame, et kõige kirglikumad ööd ongi need...

„Mul on üks äärmiselt avameelne sõbranna, kellega ma satun ühte punti kolm-neli korda aastas. Meil on alati suuremat sorti kokkusaamine inimestega, kellega oleme pikalt tundnud. Aga kuna ma tean, mis saama hakkab, siis sujuvalt sätime nii, et saaksime samas toas ööbida... eelistatult siis eraldi. Mina olen suhtes, tema on suhtes, aga me mõlemad teame, et kõige kirglikumad ööd ongi need kolm-neli korda aastas. See, mis seal voodis juhtub - mul ei ole isegi häbi tunnistada, ma fantaseerin sellest veel kuude kaupa, ka oma mehega olles. See on orgasmiralli! See on avakosmos! Naised ikka teavad, mis naistele meeldib. Ja tundub, et tema naudib seda samamoodi.“