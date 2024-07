Kas suhtel on tulevikku või ei? Kui teie suhtlust iseloomustab see oluline võtmesõna, on suhe hukule määratud

Uuring keskendus helisalvestustele, kus paarid olid koos ja suhtlesid või suhtlesid telefoni teel. Tulemused näitasid selgelt, et igapäevastel suhtlusmomentidel on oluline mõju suhetele nii praegu kui ka tulevikus. Andmete analüüs näitas, et vaenulikkus, haavatavus, soojus ja mängulisus on määravad tegurid suhete kvaliteedi kujunemisel. Näiteks oli vaenulikkus, eemaletõmbumine ja haavatavus seotud suurema agressiooniga, samas kui haavatavus oli seotud ka madalama rahuloluga suhtes.