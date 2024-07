Grill-liha, jäätis... Vaata, kuidas jätta need naudingud oma ellu ja nautida samal ajal kaalutõusuvaba suve

Personaaltreener ja toitumisnõustaja Janika Koch-Mäe jagab praktilisi nippe, kuidas suvel tervislikult toituda ja aktiivne olla, et kehakaal püsiks kontrolli all.

Grillipeod ja jäätised on suve lahutamatud osad, kuid oluline on jälgida koguseid. „Suvel on aktuaalsed grillpeod ja jäätised, kuid oluline on jälgida koguseid,“ ütleb Janika. Ta soovitab valida rasvavaesemaid grilltoite, näiteks kana või kala, ja eelistada väiksemaid jäätiseid. „Kedagi pole paksuks teinud üks küpsis,“ lisab ta, rõhutades, et mõõdukus on siinkohal võtmesõnaks.