Eneseanalüüs ja oma tugevuste määratlemine on eduka persoonibrändi loomise ja arendamise kaks põhialust. Nende kaudu saame aru, kes me tegelikult oleme ja mida me suudame pakkuda. Raamatus „Bränd nimega Sina“ toob Olesija Saue välja, miks eneseanalüüs ja oma tugevuste teadlik määratlemine on võtmetähtsusega.