Nukra mehe abipalve: mul ei ole kõrged standardid, aga mu naine muutus kokku kolides nii palju, et mu tunded jahtusid

„Mul on elus olnud mitmeid suhteid ja viimasega olin eriti ettevaatlik - tahtsin inimest ikka tundma õppida, enne kui kokku kolime. Ei olnud ühtegi ohtu selles osas, et tegu võiks olla laisa naisega. Me käisime kohtingutel ligi aasta aega ja arutasime kõiki olulisi teemasid, enne, kui ta kolis minu koju sisse. See oli mõttekam, sest tema elas üürikorteris, minul on aga aastaid oma korter.

Mõne nädala muutus kõik. Naine, kes alati minu juuresolekul oli nii hoolitsetud, kenasti riides, käib nüüd nädalate kaupa samade dressidega ja ma ei suuda vahel isegi näppu peale panna, millal ta viimati juukseid pesi. Nõud jäävad sinna kus juhtub, sööb ainult diivanil. Ta teeb kodukontorit ka, seega tal pole vaja enamikel päevadel kodust väljuda. Mul ei ole kõrged standardid, aga see on muutunud juba räpaseks ning see ei meeldi mulle. Ma ei tea, kas ma ei suutnud enne märgata, et ta oligi selline, või on nüüd mugava elu peal ja tunneb, et pole vaja enam pingutada? Mina igatahes tunnen sellise laiskuse peale, et mu tunded jahtuvad. Paar korda olen viisakalt katsunud seda ka teemaks võtta, aga ta on ainult solvunud, et miks ma ei võta teda sellisena nagu ta on ja suhtes koos olles ongi normaalne, et kodus tuntakse end mugavalt! See pole üldse nii, mis mulje ta endast aasta ajaga jättis...“