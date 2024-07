Oled sa kindel, et taha leida just pikaajalist suhet, mitte niisama lõbutseda? Sa ei leia iialgi seda, mida sa tahad, kui sa pole isegi iseendale selgeks teinud, mis see täpselt oleks. Küsi endalt, kas sa oled oma eelmisest suhtest täielikult üle saanud ja valmis edasi liikuma? Kui sa selles veel päris kindel ei ole, siis pole sul mõtet ka hellitada lootusi, et leiad näiteks Tinderist oma eluarmastuse.