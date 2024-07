Laura Prits oma signatuurvälimusest: olin 13-aastane, kui selline soeng tekkis järsku...

Kuidas oled õppinud ebameeldiva tähelepanu naljaks pöörama?

See on julgus ja enda aktsepteerimine. Ma olin 13-aastane, kui selline soeng tekkis järsku hormonaalsest muutusest. Võtsin soengu omaks – olengi seetõttu veidi teistsugune. Ühtlasi ümbritsesin ennast inimestega, kes tahtsid eristuda, kes olid ka teistmoodi ja nemad julgustasid mind eksperimenteerima oma välimusega. See kõlab imelikult, aga vahel tunnen, et mida veidram välja näen, seda paremini ennast tunnen.