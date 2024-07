Reisikindlustus küll, aga õnnetus ei hüüa tulles! Esmaabiks vajalikud asjad, mis tuleb reisile kindlasti kaasa võtta

Võta kaasa piisav hulk igapäevaselt kasutatavaid ravimid. Ole teadlik, et nii retsepti-kui käsimüügiravimite kaasavõtmiseks teise riiki võib vaja olla Ravimiameti luba. Loe enne reisi kindlasti lisainfot piirnagute ja lubatud koguste kohta!

Võta kaasa rohud seedehäirete puhuks . Proviisor soovitab kaasa võtta piimhappebaktereid või Saccaromyces boulardii´d sisaldav preparaat. See aitab nii kõhuvalu, iivelduse, kergema kõhulahtisuse kui ka kõhukinnisuse korral. Lisaks võiks kaasas olla loperamiidi sisaldav ravim, mis on abiks ägeda mittespetsiifilise kõhulahtistuse puhul.

Võta kaasa päikesekaitsevahendid. Üle 20 minuti ei soovita proviisor ikkagi päikese käes katmata nahaga või UV-kaitset sisaldava kreemita olla. Tõhus ja hea päikesekreem on UVB kiirguse suhtes SPF 50 faktoriga, UVA kiirguse suhtes vähemalt PPD 25 faktoriga. Väga heaks abimeheks on ka aaloegeel, mis on universaalne päikesepõletuste, putukahammustuste ja väiksemate kriimustuste hooldamiseks.