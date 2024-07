Peale esimest pesu nagu liivapaber! Miks muutub imepehme saunalina pesus karedaks ja kaotab oma pehmuse?

Rätiku pehmus ja vastupidavus on pöördvõrdelises seoses. Mida pehmem lina, seda nõrgem see on. „Pehmus saavutatakse sellega, et aasad jäetakse lõdvemad ehk lõnga keeratakse vähem ja nii on see vatjam,“ selgitab ta. Siis võibki juhtuda, et poeriiulis katsudes on rätik sõrmede vahel kui udupilv, aga vahel isegi juba pärast esimest pesu karune. Halvimal juhul on pesumasingi täis ebemeid, mis ummistavad filtri ja võivad määrida järgmise pesusatsi – mõelda vaid, kui pärast punast rätikut panna pöörlema valge triiksärk...