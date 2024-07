„Tänan teid kõiki, et panite ta naeratama,“ jätkas ta. „Kui me lahkusime, küsis ta tädi temalt: „Miks sa nii õnnelik oled?“ Ja ta vastas: „Mul ja emal polnud palju raha, me olime vaesed ja ma ei saanud selliseid asju osta.“ Laps sai kõigest voodikomplekti, hambaharja, padjad ja padjapüürid. Ta on nii tänulik.“