Naiselt naistele | „Kui mehe pikkus on su jaoks oluline, küsi kohe. Ja siin on põhjus, miks mehed ei peaks solvuma!“

Kui ma olen meestelt seda päris kiiresti vestluse alguses küsinud, (sest mina lihtsalt olengi üks nendest naistest, kes ei soovi mehele ülevalt alla vaadata, see ei ole minu jaoks atraktiivne) siis oh sa mu meie, kuidas on mehed solvunud! Enam ei julge küsidagi.

Ma saan aru, et ma ei hakka kohe pommitama küsimustega, kas sul on auto? Aga oma korter? Kuidas on su suhted rahaasjadega? Sest ausalt öeldes need vastused ei ole minu jaoks nii olulised, kuna need kõik on ajas muudetavad. Aga pikkus ei ole ajas muutuv! Kui, siis ainult allapoole...