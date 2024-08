Üks mõnus kuu on veel ees! 4 nõuannet suurepärase suvepeo korraldamiseks, mis jääb kõigile aastateks meelde

Toidu serveerimiseks ja maitsetaimede eksponeerimiseks võib kasutada puidust kaste ja punutud korve. Joogipudelid võib paigutada suurde plekist jäävanni või -ämbrisse, kahvlid-lusikad-salvrätikud panna erksatesse lillepottidesse või pisikesse kastekannu.Lisaks valguskettidele tasub paigutada küünlaid nii lauale kui aiamurule, aga tuulise ilmaga peaks need olema pistetud kas klaaspurkidesse või laternatesse. Küünalde alternatiiviks on päikesepatareidega väikesed valgustid, mis hämaruse saabudes endast ise märku annavad. Isegi kui pidu toimub aasta valgeimal ajal, võiks mõelda laua välja valgustamisele, selleks sobivad nii dekoratiivlambid kui küünlalaternad.

Peo keskmes on küll toit ja pidulaud, aga atmosfääri loomine algab siiski kõigest ümbritsevast. Peoala võib ehtida valguspallide- või kettidega, värviliste lipukeste või vihmavarjudega. Sõpradega kohtumiseks ei pea valima terrassi, hoopis hubasem võib saada mõni varjuline aiasopp õunapuude all või õitsvate põõsaste vahel. Peoks võib vabalt laenata sisustuselemente, tekstiile ja mööblit toast, aga kindlasti võiks jääda midagi ka just õueruumile omaseks. Aiale lisavad romantilist hõngu tekstiilid, näiteks võrk- ja istekiiged ning õhukesed heledad kardinad.

Pingid ja toolid saab teha mugavaks ja kutsuvaks patjade ja pleedidega ning eriti efektne on kasutada ka õueruumis vaipa. Ideaalis võiks olla tegu ilmastikukindla punutisega, aga peo tarbeks võib tuua toast õue ka kaltsuvaiba. Loomulikult võiks olla pidulaual päris lauanõud ja klaasist jooginõud. Laua keskmes võiks olla lilled - kas oma aiast või põllult nopitud lõikelilled või pikalt õitsev lillepott, on juba maitseküsimus.

Tavalisest grilliõhtust saab eriline, kui pererahvas katab piduliku laua, millest saab pilgupüüdja ja peo keskpunkt. Õueoludes on piduliku laua katmine palju lihtsam kui toas – vabalt võib kokku sobitada mitu eri suuruse ja kõrgusega lauda ja kui külalisi on rohkem kui toole, võib appi võtta mõne pikema pingi, puupakud või kott-toolid. Oluline on katta laud kauni linaga, mis ei pea olema klassikaliselt valge ja siidine, õue sobib pigem naturaalne linane, lilleline või pastelselt värviline linane, aga loomulikult ka oma käsitöö, näiteks heegeldatud äärepits annab alati pidulikkust juurde.

Kokandushuvist lähtuv grill

Ei ole olemas head või halba grilli, sest inimeste arusaam kokkamisest, ootused toidule ja selle valmistamise protsessile on totaalselt erinevad. Hetkel on eestlaste seas ostetuimad soojussalvestusega munakujulised grillid, mis on oma olemuselt võrreldavad väikese köögiga, kus saab valmistada mitmel moel liha, suitsutada kala, valmistada pitsat või praadida pannkooke. Kindlasti pakub see kokkamist nautivale pererahvale tohutult võimalusi, samas kui kiire elutempoga inimesele ei pruugi selline miniköök üldse sobida. Grilli stabiilse küpsetamiskeskkonna tagab raske kivikeraamika, mille puhul timmitakse iga toidu valmistamiseks sobilik temperatuur õige koguse söe ja õhutusavade kasutamisega, aga see kõik on võrdlemisi aeganõudev.

Ka tavalisel massiivsel söegrillil valmib igati maitsev liha, aga selle temperatuuri reguleerimise võimalused on ahtamad ja funktsioonid piiratumad. Kõige kiiremini valmib maitsev liha, kala või köögivili gaasigrillil, mis on paljude perede esimene valik just väikese ajakulu tõttu. Gaasigrilli puhul võiks jälgida ostmisel materjalide tugevust, aga ka põletite, süütaja ja voolikute kvaliteeti, samuti tasub eelistada mitme põletiga grilli, mis mitmekesistab toiduvalmistamise võimalusi. Elektrigrill jääb küll toidu valmistamise võimalustelt kõigile eelnimetatutele alla, aga ka see võib olla ainuvõimalik valik kui grill ostetakse kortermaja rõdule või terrassile, kus söe- ja gaasigrilli kasutamine pole lubatud. Kindlasti tuleb mistahes grilli puhul vaadata selle materjalide massiivsust ja olemust – üldiselt ei tasu väga odavatele ja kergetele grillidele peo korraldamise kontekstis lootusi panna, küll võib see sobida näiteks autoreisile kaasa.

Praktilised mugavused

Selleks, et külalistel oleks soe ja mugav kogu pika õhtu vältel, võiks tuua õue hulga dekoratiivseid patju ja pleede, need võivad olla erinevates värvitoonides ja erinevast materjalist, õuepeo puhul on eklektika pigem boonuseks. Paslik on pöörata tähelepanu ka sääskedele, kes on tänavu eriti vihased. Muidugi võib kasutada klassikalist spreid, aga sellele on palju alternatiive – võib kasutada sääsevõrgust kardinaid, erinevaid sääski peletavaid küünlaid või näiteks gaasitoimel pelletit, sääsepüüniseid või viirukeid. Sääskede peletamiseks leidub kümneid erinevaid lahendusi, kindlasti leidub midagi sobilikku iga seltskonna tarbeks. Lisaks võiks eelistada õues istudes heledaid, pikkade varrukatega ja säärtega riideid, siis on tõenäolisem sääskede eest pääseda.