Oluline info! Reisiapteek välismaal: mida kaasa võtta ja millised on nõuded ravimitega reisimisel?

„Selleks, et reis välismaale kulgeks võimalikult murevabalt, tuleks kaasa võtta reisiapteek, sest haigestumine ja tervisemured reisides on sagedased,“ sõnas Südameapteegi proviisor Gerda Nelis. Et piiri ületades ei tabaks reisijaid ebameeldiv üllatus, et kaasa võetud ravimitega ei saa üle piiri, on oluline teada, mis tingimustel ja milliseid retsepti- või käsimüügiravimeid võib reisile kaasa võtta. „Ka lemmikloomaga reisides, kes vajab veterinaarravimeid, on samuti vaja viia end kurssi kehtivate nõuetega,“ lausus Nelis.