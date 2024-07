Eskort Katja tõdeb: enamik meeskliente on voodis väga halvad. Kuidas nende naised seda taluvad?

28-aastane Katija on pidanud leppima sellega, et enamik mehi on seksis halvad- jah, isegi need, kes on abielus ja ka nooremad ehk Z- generatsiooni mehed ei avalda naisele oma oskustega mingit muljet. „On nii palju mehi, noori ja vanu, kellel pole absoluutselt aimugi, kuidas naistega voodis käituda.“