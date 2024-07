Hailey Bieber lubab endale beebiootuse ajal luksust, mida ihkaks meist igaüks

Ajakirjas W Magazine kaaneloos, tunnistas modell ja Rhode’i asutaja (27), et on olnud üks eriline asi, mida ta on raseduse ajal endale lubanud.

Nimelt jagas Bieber, et on lasknud endale raseduse ajal palgata erakoka, kes aitaks tal kodus õhtusööke valmistada. Naise sõnul on see: „tohutu luksus“.

Varasemalt on tulevane ema öelnud, et beebiuudise varjamine tekitas temas omajagu stressi. „Mul ei olnud kõhtu tegelikult kuni kuuendat kuuni, kuni oma uudisest teada andsin. Seni sain suuri jopesid kanda,“ tunnistab naine.

„Tundsin, et varjan seda suurt saladust ja see ei tundunud hea,“ lisas ta. „Ma tahtsin olla vaba- minna välja ja elada oma elu.“

Justin ja Hailey abiellusid 2018. aastal. Pärast pulmapidustusi ütles Hailey Araabia Vogue’ile, et ta on pereloomiseks valmis. „Ma armastan lapsi ja ei suuda ära oodata, et enda omi saada. Ma ütleksin, et praegu on selline reaalsus juba lähedal, aga kindlasti mitte kohe.“

allikas: people.com