Tolmuimeja jupsib? Enamik inimesi unustab ühe lihtsa tegevuse ära ja siis imestatakse, et tolmuimeja ei tööta

Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar toob välja neli põhilist asja, mida enda tolmuimeja algse vormi taastamiseks teha. „Kõige enam kurdavad inimesed tegelikult üsna lihtsalt lahendavate probleemide üle. Seega enne poodi jooksmist tasub masinale ise kiire ülevaade ja esmane hooldus teha. Kui omal jõul probleemi ei lahenda, siis võib muidugi pöörduda ka remonti,“ sõnas Pennar.

Tühjenda tolmukotti ja tolmukogujat

Esimene nipp ja samuti kõige tüüpilisem viga, mida tolmuimejatega tehakse on liiga harv tolmukoti asendamine. Selle asemel, et oodata kuni tolmukott on täis ja tolmuimeja enam hästi ei toimi võiks selle juba varem asendada. Mida enam kott täitub seda kehvemini suudab tolmuimeja tööd teha. Tolmukott tuleks välja vahetada kui 75% sellest on täitunud. See kehtib ka tolmukogujaga varstolmuimejate puhul. Ideaalis võiks tolmukoguja tühjaks kallata pärast iga koristust, nii ei jää kehvasti lõhnav mustus masina sisse ja see on järgmiseks koristuseks valmis. Samsungi varstolmuimejatel on olemas isegi spetsiaalne puhastusjaam, mis tühjendab tolmukoguja automaatselt ning laeb seadet samal ajal.

Puhasta filtrit

Teine nipp on tolmuimeja filtri rutiinne puhastamine. Tolmuimeja filtri ülesanne on eemaldada mustus õhust, mis läbi tolmuimeja torus liigub. Kui filter on must või ummistunud siis tolmuimeja imemisvõimsus väheneb, masin võib hakata tolmu mööda kodu paiskama ning see tekitab ka halba lõhna. Seetõttu soovitatakse tolmuimeja filtrit vahetada ligikaudu iga 3-6 kuu tagant. Sealjuures tasub uurida, milline filter sinu masinal on. Mitmed tolmuimejad kasutavad tänapäeval filtreid, mida on võimalik ka kodus veega loputada ja peale põhjalikku kuivamist uuesti kasutada.

Hoolda ka tolmuimeja otsikuid