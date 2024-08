Endine telenägu Triin Randloo: peale lahkuminekut lõin rakenduse, kus käe pildistamine annab infot meheau suuruse kohta

„Kui kõik oli suletud, sai minu jaburaks meelelahutuseks Tinder. Oi seda swipemist! (libistamist kas vasakule või paremale - toim.) Enam ei viitsiks. Järsku avastasin, et mul oli tavaks küsida meestelt, et nad saadaksid mulle oma käest pildi. See küsimus hakkas mind kummitama ja kohe kirjutasin tuttavale, kel anatoomia valdkonnas head teadmised, et kas seal on mingi seos? Käe kuju? Sarnased proportsioonid?“ meenutab Triin.