„Mis juhtub külas, jääb külla!“ Seks olümpiakülas olevat vältimatu. Seda ei teata, aga olümpiamängudel on see normaalne

Olümpiaküla direktor Laurent Michaud avaldas märtsis, et veel 2020. aasta Tokyo olümpiamängudel kehtinud intiimsuskeeld tühistatakse tänavuste Pariisi olümpiamängude ajaks. Seega võib tänavune aasta tuua hulganisti lembehetki, vahendab The Sun.

Seks on olümpiamängudel „vältimatu“

See, mis kulisside taga toimub, on muidugi väga hoolikalt varjatud saladus, kuid paljud endised osalejad on siiski jaganud eelmistest aastatest väga paljastavaid seiku.

Endine olümpiavõistleja, Saksamaa kaugushüppaja Susen Tiedtke on öelnud, et seks on olümpiamängudel alati „vältimatu, öelge ükskõik mida“. „Sportlased on olümpial oma füüsilise vormi tipus. Kui võistlus on läbi, tahavad nad oma energiat vabastada,“ selgitas ta.

„Olümpial võistlemine on enamikule sportlastele väga stressirohke sündmus ja seks on suurepärane stressi leevendamise vorm. Seega, kui kaks inimest tunnevad end stressis, sest neilt oodatakse parimaid tulemusi, võib hilisõhtune seks olla just see abinõu, mida nad otsivad,“ selgitab ka kohtinguekspert Jacob Lucas. Ta usub, et kui meid ümbritseb palju parimas füüsilises vormis inimesi, siis tekitab see seksuaalseid fantaasiaid ja soove. „Olla ümbritsetud inimestest, kelle keha on parimas füüsilises vormis, on kindlasti üks edasiviivaid jõude, miks nii paljud sportlased olümpiamängudel seksivad.“

„Inimesed ei tea seda, aga olümpiakülas on see normaalne. Te oleks pidanud nägema, kui palju kondoome seal jagati. Kondoome sai igalt poolt, kaasa arvatud sööklast. Need ei olnud seal selleks, et õhupalle teha,“ räägib Brasiilia kujundujuja Ingrid Oliveira, kes sattus 2016. aastal Rio de Janeiro olümpial seksiskandaali. Nimelt tuli juba mängude ajal välja, et Oliveira jagas enne võistlust voodirõõme aerutaja Pedro Goncalvesega. Oliveira võistles toona koos Giovanna Pedrosoga.