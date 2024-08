Hirmunud naine Tallinna tänavatel toimuvast: lapsevanemad, miks te seate oma lapse elu ohtu? Kus on terve mõistus?

„Ma ei mõista. Ma tõesti ei mõista. Ma ei ole ise lapsevanem, aga ma ei suuda mõista neid vanemaid, kes meelega seavad nii enda elu kui ka oma lapse elu ohtu. Ma räägin elektritõukeratastest, mis on vallutanud Tallinna linna. Kesklinna, kus iga nurga peal on uus ehitus, punase värviga kooruvad jalgrattateed, mille peal praktiliselt sõidavad autod, mis ei mahu ehituste tõttu sõiduteele ära... Ja keset seda jalgrattateed on elektritõukeratas, mille peal on isa või ema ja nende ees seisab truult pisike laps! Kellegi pole kiivrit, kihutatakse elu eest, vahepeal isegi ei soostuta vaatama, kas auto tuleb või ei!