Sharon Stone avaldab, et teda on seksuaalselt ahistatud: ma ei saanud sellest varem rääkida

Stone meenutas, et kui ta 1980. aastatel Los Angelesse kolis, kutsuti ta Sony Picturesi peakontorisse koosolekule ning sealne tegevjuht ütles talle: „See on tõsi, mida nad sinu kohta räägivad: sa oled kõige ilusam. Me pole aastakümneid näinud kedagi sinusugust. Kõik räägivad sinust. Sa oled kõige ilusam. sa oled nii tark ja ilus – ja need juuksed,“ meenutab naine. „Siis ta tuli, kõndis otse minu ette, ütles: „Aga enne...“, võttis oma peenise välja ja surus selle mulle näkku.“