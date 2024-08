Kas tunned end abituna poja kasvatamisel?

Isa on kõige olulisem mees eeskuju lapse elus

Kolme lapse isa, Harju maleva tegevväelane ja Combat Ready instruktor Renee Aluste jagab oma kogemusi: „Isa on kõige olulisem mees eeskuju lapse elus. Kui lapsel on käitumisprobleemid, võib isa tunda end abituna, kuna tal puuduvad sobivad tööriistad nende lahendamiseks. Ma tean seda tunnet. Ebaõigete kasvatusvõtete ja vähese koosveedetud aja tõttu halvenesid minu suhted oma lastega, mis viis kohtuvaidluse käigus määratud vanemlusprogrammini „Imelised aastad“. Koolitus avas silmad lapsevanemaks olemise hädavajalikele oskustele. Avastasin, et meil puuduvad reaalsed tööriistad. Tehes lapse eest asju ära, varastame temalt õppetunnid ja see tõmbab lapse enesekindlust alla ning ei valmista teda reaalsuseks ette.“

Isad & Pojad Bootcamp pakub lahendusi ja aitab luua tugevaid sidemeid

Just selliste murede lahendamiseks on Mindset Fitness, sportlaste ja juhtide mõttemuskli treeningsaal, ja juhtimisettevõte Combat Ready koostöös ellu kutsunud Isad & Pojad Bootcampi. See pakub isadele ja poegadele praktilisi tööriistu ja teadmisi, kuidas luua tugevam ja toetavam suhe.

Sündmus tugineb nii Combat Ready kui „Imelised aastad“ koolituste teooriale ja praktikale, mis annavad osalejatele selged juhised ja tehnikad teadlikumaks lapsevanemaks olemise kohta. Combat Ready metoodika on üles ehitatud erruläinud USA mereväe eriüksuslaste ja New York Timesi enimmüüdud autorite Jocko Willinki ning Leif Babini „Ülima vastutuse“ põhimõtetele, mis rõhutavad isikliku vastutuse võtmise ja organisatsioonikultuuri olulisust.

Combat Ready tegevjuht Remo Ojaste selgitab: „Lapsevanema eesmärk on teha lapsest iseseisev inimene, kes saab elus hakkama. See läheb hästi kokku juhtimise ja juhi rolliga saada meeskond toimima iseseisvalt. Mida ei maksa karta, on see, et te lähete kusagile bootcampi, kus teid murtakse maha. Asja mõte on ehitada suhteid kahe inimese vahel ja saada tööriistad, mis meie puhul on toiminud.“

Isa ja poeg saavad mõlemad enesekindlust juurde