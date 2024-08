„Öeldakse, et esimesel minutil kulub tule kustutamiseks üks liiter vett, teisel minutil 10 ja kolmandal juba ligi 100 liitrit vett. See annab hästi aimu, kui kiirelt tuli levib,“ rääkis Gilden. Kustutiga kulub väiksema tulekolde kustutamiseks keskmiselt 5–10 sekundit ehk siis varakult avastatud tulekahju on koduste hoiatus- ja tulekustutusvahendite abil hallatav mõne sekundiga.