„See fraas ei kuulu kontorisse ja tekitab ebamugavust!“ Uus generatsioon šokeerib töökeskkonnas sõnadega, mis ei taha paljudel üle huultegi tulla

Ajakirja Inc. Magazine veerus jagas üks töötaja, et ta märkas enne koosolekult lahkumist omapärast veidrust, mis mõnel noorema generatsiooni esindajal on.

Nimelt märkavad töötajad järjest rohkem seda, et Z-generatsiooni esindajad ütlevad koosolekult või kontorist lahkudes hüvastijätmise asemel fraasi „ma armastan sind“.

„Olen viimasel ajal märganud, et meie uuemad töötajad ütlevad üksteisega hüvasti jättes („hüvasti“ asemel) „ma armastan sind“. Seda kasutavad nad isegi siis, kui koosolekutelt lahkuvad,“ alustas anonüümseks jääda soovinud töötaja. „Esimest korda, kui see juhtus, arvasin, et see on ühekordne fraas, mida sõbrad omavahel kasutasid, kuid nüüd kuulen seda üha sagedamini.“

Hiljuti kuulis kirjutaja ka pealt, kuidas noorem töökaaslane tänas ettevõtte partnerit, kes oli teda projektis aidanud, öeldes, et armastab teda ja hindab abi, mida temalt sai.

Kirjutaja märkis, et tundub lihtsalt uskumatult veider, et Z-generatsioonil on nii mugav sõnu „ma armastan sind“ kasutada ja teha seda isegi töökeskkonnas.

„Kas see on praegu tavaline? Kas keegi on juhendanud neid kasutama sõnu „ma armastan sind“, et tugevdada nende suhteid töökohal?“ küsib kirja kirjutaja ja lisab, et sellega paistab silma ainult noorem põlvkond.

Ajakirja kolumnist Alison Green nõustus, et tegelikult on natuke imelik, et nooremad põlvkonnad nii käituvad. See fraas mitte ainult ei kuulu kontorisse, vaid võib ka teistes ebamugavust tekitada.