Gottmann toob raamatus välja, et inimestel on praktiliselt võimatu nõuandeid kuulda võtta, kui nad ei usu, et teine inimene mõistab, austab ja aktsepteerib neid sellisena, nagu nad on. Kui inimesed tunnevad, et neid kritiseeritakse, põlatakse või alahinnatakse, ei suuda nad muutuda. Selle asemel tunnevad nad end ümber piiratuna ning tõmbuvad veelgi sügavamale endasse.