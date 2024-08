Majanduslikult on mõistlik osta kasutatud riideid, aga stilist avaldab ühe riideeseme, mida tasub alati uuena osta

Ka on rahakotisõbralik nipp uue ja vana miksimine. Kuigi ei ole reegleid, mida tohiks osta uuena ja mida kasutatud kujul, sest see oleneb paljuski inimese enda tundest ja mis talle uuskasutuses silma jääb, soovitab stilist T-särke vaadata pigem uuena, sest kantuna ei pruugi need enam nii head välja näha. Uuskasutusest saab jällegi häid ja kvaliteetseid pintsakuid, nahktagisid või muid kergeid ülerõivaid, mis on suvelgi väga vajalikud.