Katrin Siska avaldab, millal minna paariteraapiasse: ei tohi selle tunde peale istuma jääda

Katrin ei tee saladust, et käidud on ka paariteraapias. Kuidas aru saada, et võiks teraapiasse minna? „Kui inimene tunneb, et midagi on vaja muuta, aga ei tea, kuidas seda teha, siis ongi õige aeg. Ei tohi selle tunde peale istuma jääda,“ jagab ta ja kinnitab, et abi leiab kindlasti igaüks. Nii need, kel on väga keerulised või keskmiselt keerulised suhted, ent ka need, kelle ellu on lihtsalt mingit särtsu või muutust vaja.