Uusarendusrajoonis elav lugeja: vii jonniv laps tuppa ja ära häiri teisi! Vabakasvatus ei tohi teisi koormata

„Elades ühes linna nooblis uusarendusrajoonis, kus arendajad on silmaklappidega tööd teinud ning iga maja vahele rajatud mänguväljak ja vahel nurgapeal teinegi, tänavad ja lähestikku majad tekitavad müra- ja kõlakoridore. Seega on ilmselt pea igasse korterisse kuulda väljas toimuvat, liiklusmüra, samas ka hoolimatuid loomapidajad, kes kella ei tunne, nina telefonis lasevad koertel haukuda ja kergendada, urineerida, kus juhtub (esineb ka intelligentseid loomapidajaid).

Lisaks see väikelaste nutuga pooleks jonniröökimine, hiljuti mainis töökaaslane sama, kes linna ääres samuti hädas, tekkis arutelu, mis on juhtunud tänapäeva lastega või neid omavate vanematega. Lapsed lihtsalt röögivad, mängivad ju rahumeelselt vähesed, mõned on kohe eriti valjud kiljuma ja röökima, arusaamatu, kas kuskilt valutab või kõik ongi hirmumängud.