14-aastaselt emaks saanud Elle: selles vanuses on kõik kümme korda raskem

Ühendkuningriigist pärit noor ema Elle Rose jagas TikToki platvormil oma emaks saamise kogemust ning avaldas, et kumbki tema laps ei olnud planeeritud. Esimene laps sündis teismelisel tüdrukul esimest vahekorrast.

Nüüd tunnistab Elle, et kuigi verinoorelt emaks saada oli väga keeruline, ei vahetaks ta oma kogemust millegi vastu. Samas tunnistab ta ka seda, et kunagi ei hoiatata noori selle eest, kui üksildaseks see teekond muutub.

Sel ajal, kui tema sõbrad elasid tavalist teismeliseelu, valmistus Elle kodus lapsi toitma ja magama panema.

Elle soovib oma lugu jagades ka teisi noori emasid julgustada, et nad ei häbeneks, et nii varakult lapse said.

„Olen vaid 20-aastane ning mul on kodus kuue- ja kolmeaastane laps. Tahan, et neil oleks võimalikult hea elu,“ räägib Elle, kes on laste kõrvalt suutnud ka kooli lõpetada ja kolledžis käia. Ta lisab, et lapsed motiveerivad teda endiselt rohkem tegema ja saavutama. „Mulle tundub, et kui soovite midagi piisavalt, siis teete seda olenemata olukorrast.“

Video on äratanud palju tähelepanu ja paljud inimesed on kommentaarides oma mõtteid jaganud. „Olen 22-aastane ja kolme tüdruku ema. Soovin, et oleksin oodanud kauem ja jõudnud kõigepealt rohkem kogeda, kuid ma ei vahetaks oma lapsi millegi vastu,“ avaldas üks kirjutaja.

„On meeldiv näha neid iga päev naeratamas, kuid see, kui üksildaseks see elu muudab, on tõsi. Sa oled suurepärane ema,“ kirjutas teine.