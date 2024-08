Masendav vaatepilt söögikohtades. Naise tähelepanek: pole ime ka, et suhted nii kiiresti purunevad, vaadake, mis toimub!

„Mulle meeldib inimesi vaadelda. Teen seda ühistranspordis, tänaval, söögikohtades... Kui ühistranspordis on veel enam-vähem arusaadav, et aja kiiremaks kulumiseks sukeldutakse nutitelefoni, siis üks asi, mida mina absoluutselt ei mõista, on tänapäeva kohtingukultuur. Ma olen oma kaaslasega mõned aastad koos olnud ja kohe suhte alguses leppisime kokku, et kohtingutel telefoni ei näpi. Meil ei ole olnud kummalgi mingeid raskusi sellest kokkuleppest kinni pidamisega, nii tore on võtta paar tundi teineteisele, vaadata sügavalt silma ja rääkida kõikidel teemadel.