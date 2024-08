Ole aus! Kui palju sa tegelikult šoppad? Uuring avaldab, keda saab Eestis nimetada superostlejaks

„Superostjad ehk siis kõige sagedasemad ostjad on ühtlasi ka kõige hinnateadlikumad. Nende eripäraks on jahtida parimaid pakkumisi, pühenduda kampaaniate otsimisele, märgata hinnavõitu ja reageerida. Nende seas on ka palju impulssostjaid – koguni ligi neljandik DPD uuringus osalenud superostjatest tunnistas, et oma viimase e-ostu tegid nad impulsi ajendil,“ selgitab DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.

Eesti heavy shopperite kaubakategooriate eelistuste edetabelit troonivad jalanõud (71%), seejärel ilu- ja tervisekaubad (71%) ning kolmandaks toidukaubandus (63%). Kui Euroopas on populaarseim kategooria moekaubad, siis Eestis on see kategooria alles viiendal kohal.

Möödunud aastal kasvasid superostjate meeliskategooriatena jalanõud (+22%), ilu- ja tervisekaubad (+17%) ning apteegikaubad ja ravimid (+21%). Languse tegi läbi aga värske toidu ja joogi kategooria, mis langes aastaga koguni 13%.

E-ostmise entusiastide seas otsib 59% alati vaid väga häid pakkumisi ning 69% leiab, et hind on ostuotsuse tegemisel kõige olulisem. 62% neist usub aga, et e-ostmine säästab raha. Samal ajal on 32% neist valmis maksma ka kõrget hinda toodete eest, mis on eriti kvaliteetsed. Neljandik peab oluliseks ka keskkonna ja jätkusuutlikkuse teemat nii kaupade kui logistikaahela vaates. Euroopas keskmiselt on keskkonna ja jätkusuutlikkuse teema superostjate seas aga märksa kõrgem – 45% peab seda oluliseks.

Superostjaid motiveerivad ostma mitmed tegurid, millest kõige olulisem on tasuta tarne. Sellele järgneb tarnekiirus (23%), varjatud tasude puudumine (22%), tootekirjelduse teksti kvaliteet (22%), paindlikud makseviisid (21%) ning tasuta tagastusvõimalus (20%).

Kivimurru sõnul saab DPD Eesti e-kaubanduse uuringust saab järeldada, et ostjad on Eesti e-kaubanduse turul aktiivsed, teadlikud, aga hinnatundlikud. „Suur tähtsus on soodsatel hindadel, tasuta tarnel ning kiirel ja mugaval ostukogemusel,“ lausus ta.