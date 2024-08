Lugeja küsib: milline on kaaslane, kellega on „huvitav“ olla? Selline kallis lõbu ei ole tavaline igapäevaelu

„Need „raha on mul endalgi“ jutuga naised on tavaliselt need, kes üritavad öelda, et kuna nad on kassapidajad ja tulevad peost suhu elades toime, siis nende puhul mängib null rolli see kui mees on miljonär. Muul juhul tekib küsimus, et milline on kaaslane, kellega on „huvitav“ olla? Et isegi peale 30 aastat kooselu tuleb mees koju ja kohe uksepeal hakkate arutama Shakespeare näidendit või vee voolamise dünaamikat või mis?