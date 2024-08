Meeldejääv kohvikuelamus: suur kisa, nagu torust tuli, sest laps ei saanud oma tahtmist ja pidi seda kogu maailmale kuulutama

„Üks väike inglikene, kelle vanem(ad) olid kohvikusse lahti lasknud, leidis, et ühe naise pika rihmaga käekott on kangesti huvitav asi (ja kui see veel lahti teha!) koti omanik oli „hirmus lapsevihkaja“ ja tõstis oma koti teisele poole. Laps läks järele ja otsustas koti lähemaks tutvumiseks endale krabada. Naine tõstis koti endale sülle, pani käe ette (missugune lapseahistaja!) ja ütles: ei tohi!