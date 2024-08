200 eurot lapse kohta? Lasterikka pere ema kooli alguse väljakutsetest: lihtne ei ole, aga tuleb hakkama saada

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu juhatuse liige Karin Pajur kasvatab kodus viit last. Üks neist alustab sügisel kooliteed ja teine jätkab 8. klassis. Tema sõnul on kooliaasta algusega kaasnevaid kulusid rohkelt, sealhulgas tuleb osta riideid, vahetusjalanõusid ja spordivarustust. Esimesse klassi minevale lapsele on vaja ka koolivormi, sest pere otsustas koolivorminõudega kooli kasuks. „Kui vanema lapse saab saata kooli nii-öelda eelmise aasta varuga, kui see on säilinud, siis see aasta tuleb peaaegu nullist alustada,“ selgitas suurpere ema koolitee alustamise keerukusi.