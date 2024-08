FOTO | Madonna jagas armsat jäädvustust oma poja sünnipäevast: ma armastan sind igavesti

Ta alustas postitust armsa fotoga, kus poeg suudleb oma ema otsaesisele. Sellele järgnes armas lapsepõlvemeenutus must-valge videoga, kus lisaks Roccole on näha ka tema õde Lourdes Leoni, kes hetkel on 27aastane.

„Palju õnne, Rocco! Sinu erinevad meeleolud ja tujumuutused on muutnud Sinu kasvamise tormiliseks ja see on olnud täis üllatusi. Kuid sinu uudishimu ja kunstiline hing on olnud tugev liim, mis on meid alati koos hoidnud,“ kirjutas uhke ema postituse alla, lisades, et armastab oma poega igavesti.