Naised, miks küll? „Isegi kui tunded on olemas, peale esimest probleemi on vaja hakata uue mehe otsimisega tegelema.“

Lootke edasi: kui isegi on selline mees olemas, tal on väga suur järjekord väga kenade, noorte naiste poolt ja isegi klanitud keskealised üritavad illusioonidesse uppununa seda mees napsata. Lootke edasi, midagi sellist ei juhtu. Omamoodi probleemiks on naiste suhtumine, et kui isegi tunded on olemas, peale esimest väikest probleemi on vaja hakata uue mehe otsimisega tegelema.