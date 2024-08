Rääkides naistest ja meestest eraldi, toob dr Tuulik välja, et naised vajavad väiksemat doosi, mehed aga suuremat. Süstimisjärgne režiim on tema sõnul väga lihtne. Nimelt palub dr Tuulik, et inimene oleks 2-4 tundi pärast süstimist vertikaalses asendis, ei läheks kohe pikali ning ei tarbiks väga palju alkoholi. Ka ei soovita ta süstitud piirkonda masseerida, kuna mingil määral toimub botoxi difusioon. Selleks, et difusioon oleks minimaalne ja aine läheks minimaalselt laiali, pole hea süstitud ala hõõruda.