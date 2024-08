„Natuke kurvaks teeb see trend! See kõige olulisem - inimestevaheline suhtlus, on täitsa tagaplaanile jäänud...“

„Isiklikult leian ka, et ei pea pidevalt, mõtlen siinkohal igapäevaselt, sotsiaalmeedias endast pilte või postitusi tegema ja neid üles panema, et kogu maailm oleks ikka kursis, mis ma teen ja kus ma olen või mida lõunaks sõin. Tõelised sõbrad helistavad, küsivad ise niikuinii ja siis ütlen, mis olen teinud ka jagan pilte ka. Nii on hea muljetada.

Kahjuks pean nõustuma jah, et suhtlus inimeste vahel on tagaplaanile jäämas. Vanasti sünnipäevadel ikka helistati, lauldi sünnipäevalapsele näiteks, nüüd kirjutatakse õnnesoovid seinale ja telefonis valitseb vaikus. Natuke kurvaks teeb see trend. Tehnika on põnev ja tore, aga see ei peaks halvama meie mõtlemist, takistama seda, mis elus on kõige olulisem - inimestevaheline silmast-silma suhtlus.“