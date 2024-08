Armastad kogu südamest, aga ära hellitada ei taha? Äraproovitud nipid, kuidas kasvatada lapsest teisi austav inimene

1. Õpeta lapsele juba väikesest peast, kuidas kodutöid teha

Sa ei pea last koduste töödega ära koormama, sa võid alguses anda talle täiesti lihtsaid kohustusi. Kindlasti tuleb väikesele lapsele näidata, kuidas ühte või teist kodutööd teha tuleb ja milleks seda vaja on. Kui ta saab sellest aru, on see tema jaoks kergem. Aja jooksul võid sa lisada juba natuke keerulisemaid kodutöid. Psühholoog tõi näiteks ühe kolme lapse ema, kelle lapsed on vanuses 2, 4 ja 6. Kõige väiksem tunneb uhkust, kui saab nõudepesumasina nupule vajutada, et seda tööle panna, samuti on tema see, kes voodite tegemise ajal hoolitseb selle eest, et padjad oleksid korralikult omal kohal. Selle pere ema ütles, et ta kiidab alati oma lapsi selle eest, et nad on teda aidanud, lapsed tunnevad aga uhkust selle üle, et nad on saanud aidata.

2. Ära maksa lapsele kodutööde tegemise eest

Tasudes lapsele kodutööde tegemise eest, ei saa laps aru, et ta on aidanud oma vanemaid ja saanud olla kasulik, see peaks olema ise tema jaoks juba piisav tasu. Taskuraha võid sa talle ikkagi anda. See ei tohiks lihtsalt olla seotud kodutööde tegemisega. Taskuraha andmine võib olla võimaluseks, kuidas õpetada last oma rahaga ümber käima: üks osa läheb kulutamise peale, teine hoiustamisele.

3. Luba lapsel avaldada oma arvamust kodutööde tegemise juures

Kui laps ütleb, et üks või teine kodutöö on tema jaoks liiga raske, siis võib-olla on see tõesti nii. Arvesta tema võimetega. Samuti võid sa lasta tal ise valida, milliseid kodutöid ta tahaks teha. Laps naudib ainult jõukohaseid ülesandeid, kindlasti on vaja jälgida, et ülesanne, mille sa lapsele andsid, ei oleks liiga keeruline.

4. Ära unusta jagada kodutöid võrdselt laste vahel

Samuti maksab lastele meelde tuletada, et kodutööde tegemine ei võta palju aega ja saab ruttu tehtud, kui igaüks natuke aitab.

5. Julgusta ja tunnusta