Parim paik nahalestade paljunemiseks! Tüüpviga, mida inimesed vannitoas teevad, mis põhjustab bakteripesa

Käterätikud vannitoas tunduvad loomulikuna – kasutame neid ju iga päev. Tähtis on niisked rätikud kiirelt ära kuivatada, mitte jätta põrandale või nagisse nutsu baktereid kasvatama. Kindlasti vaheta vähemalt iga kolme päeva tagant need uute vastu, sest niiske frotee on parim paik, kus surnud naharakud nahalestade ja teiste selliste „sõprade“ paljunemisele kaasa aitavad. Sama on pesukorviga – kui ruum on väike ja halva ventilatsiooniga, ei soovitaks seal kantud ja musti riideid hoida.