Rinnavähiga võitlust pidav Terje vajab abi, et jätkata Saksamaal eksperimentaalravi. Ravi jätkamiseks vajab ta 60 000 eurot

Praeguseks on esimene ravietapp edukalt lõpule viidud. Seni kõigi üldkasutatavate ravivõimaluste suhtes resistentne vähk on taandunud minu sügavatest kudedest kopsude ja südame ümber.

Olen ületanud 13 kuu piirjoone, mis on minu diagnoosiga patsientide puhul tavaline oodatav eluiga. Vahetult naha all paiknevates kudedes on veel vähirakke alles, mida plaanitakse ravida kiirituse ja operatsiooniga. Kiiritusravi ja operatsiooni jaoks on mul nüüd vaja koguda 60 000 eurot, mida uurimisprojekt ei kata. Selleks palun teie abi.