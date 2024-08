Halle Berry menopausist: see ei ole haigus, ärge muutke seda negatiivseks

„Olin 54-aastane ja ükski arst ei julgenud minuga sellest rääkida. Tundus, nagu poleks seda minuga kunagi juhtunud,“ meenutab näitlejanna, kes pöördus sel ajal oma naistearsti poole. Näitlejal kahtlustati esmalt herpest.

„Seda polnud kerge kuulda,“ meenutas ta. Kuid kolm päeva hiljem avastasid arstid, et tal pole herpest, kuid ei suutnud siiski naise sümptomeid diagnoosida. „Ja see ajas mind nii närvi. Mõtlesin: „Vau, kui mul on üks parimaid arste... Mul on üks parimaid arste Californias ja ta ei saanud tegelikult aru, mis minuga on. See pani mind mõistma, et peab olema miljoneid naisi, kes ei saa aru, mis nende kehaga toimub.“

Ta lisas ka: „Naistena peame selle kuidagi normaliseerima. Aga kuidas me seda teeme? Me ütleme selle sõna välja. Me ütleme: „Ma olen menopausis,“ õpetab Berry ja lisab, et see on tavaline eluetapp. „See on see, mida me kõik naistena läbi elame. See ei ole haigus, ärge muutke seda negatiivseks. Räägime sellest ja mõtleme, mida saame enda heaks teha.“

Berry paneb südamele ka 35-aastastele naistele, et nad juba mõtleksid sellele. „Teadkem et see tuleb. Ma tahan, et nad hakkaksid suurepäraste arstide ja raamatute kaudu juba uurima, mida nad saavad teha, et probleemi leevendada parimal võimalikul viisil,“ ütles naine ja lisas: „Ärge kindlasti kartke seda.“

allikas: dailymail.com