Hea teada! Elon Musk avaldab oma tööintervjuude lemmikküsimuse: see võib kõrvaldada ebaausad kandidaadid

Musk on avaldanud, et esitab kõigile tööle kandideerijatele ühe küsimuse, mille vastusest saab nii mõndagi välja lugeda, vahendab New York Post.

Kui tööle kandideerija vastab Muski küsimusele üksikasjalikult, räägib ta tõenäolisemalt tõtt kui see kandidaat, kes annab küsimusele ebamäärase vastuse. „Väikesed detailid on väga vajalikud ja võivad anda fakte, mida kontrollida,“ kirjutas üks uuringu autoreid Cody Porter .

Valetajad toovad esile vähe üksikasju, et varjata oma süüd, mida võib AIM-meetodi kasutuselevõtul pidada teabe strateegiliseks varjamiseks. „Nad eeldavad, et rohkema teabe andmine teeb uurijale nende vale tuvastamise lihtsamaks, seega annavad nad selle asemel vähem teavet,“ lisas Porter.

Nägemaks, kas tööle kandideerija tegelik kogemus vastab ta CV-le, korraldab Musk intervjuu, mis võimaldab tal tuvastada, kas kandidaat on tõesti see, kes ta väidab end olevat. „Kui inimesel on erakordseid saavutusi, siis on tõenäoline, et ta saavutab neid ka tulevikus,“ ütles Porter.