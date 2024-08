Trofeenaise alandav elu: ööd olid kõige hullemad. Pole delikaatset viisi, kuidas seda kirjeldada

Sellest on möödas kaheksa aastat, kui ma loobusin sellestt rollist. Asjad on oluliselt rahunenud. Aga kui ma tagasi vaatan, tekitab see mulle judinaid just see, kuidas ma suutsin ignoreerida kõiki märke. See hämmastab mind, kuidas madal enesehinnang ja eneses kahtlemine mu otsustusvõimet varjutasid.