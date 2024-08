„Emps, kanna paar eurot!“ Rahatargalt kooli: 5 nippi, kuidas arendada taskurahaga lapse iseseisvust

1. Ava lapsele oma pangakonto ja -kaart

Esimeseks sammuks kooliteed alustava noore rahalise iseseisvuse õpetamisel on oma pangakonto ja -kaardi loomine. Kuigi võib tunduda lihtsam anda lapsele sularaha, kaob sel juhul lapsevanemal ülevaade sellest, kuhu raha tegelikult kulub.

Pangakaardiga maksmise eeliseks on see, et lapsevanem saab hõlpsasti jälgida, millele taskuraha kulub. Nii on võimalik koos lapsega kulutusi analüüsida ja vajadusel rahakasutust paremini suunata. Lapsele pangakonto avamine on üldjuhul tasuta ning ka pangateenuste kasutamise eest ei pea midagi maksma vähemalt täisealiseks saamiseni, sageli isegi kauem.

Lapsele konto avamine on tänapäeval lihtne ja mugav – selleks pole vaja minna pangakontorisse, sest kõik toimingud saab teha internetipangas. Kui pangakontot saab avada juba lapse sünnist alates, peab pangakaardi omamiseks olema laps vähemalt kuueaastane.

2. Räägi raha kasutamise ja kogumise põhitõdedest

Taskuraha andmisel on oluline varakult otsustada, kas seda teha näiteks nädala või kuu kaupa ning millises summas. Alguses tasub lapsevanemal võtta aega, et selgitada lapsele, kust raha tuleb ja kuidas seda mõistlikult kasutada. Abiks saab võtta erinevaid lastele suunatud rahatarkuse raamatuid nagu „Tom õpib rahamängu“ ja „Minu esimene raha“, mis on mõeldud just noorematele lastele.

3. Selgita, kuidas raha turvaliselt hoida

Pangakaardi kasutamine on võrreldes sularahaga märkimisväärselt turvalisem – kui sularaha kadumisel on see jäädavalt läinud, siis pangakaardi kadumisel saab selle kiiresti kinni panna ja nii jääb raha endiselt alles. Julgustage last, et igasugustest probleemidest pangakaardiga tuleks kohe vanemale teada anda.