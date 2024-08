„Kallis, ma vajan rohkem ruumi!“ Põhjus, miks tasub mehele anda distantsi ja hoiduda suurt draamat tegemast

Kas mees, keda armastad, kaob suhtest justkui ära? Võib-olla on ta isegi öelnud, et vajab ruumi? Või väidab ta, et kõik on korras, kuid ei vasta sinu sõnumitele ja tundub olevat palju hõivatum kui tutvumise alguses? Suhtenõustaja Kristina Marchant soovitab suhtuda mehe kaugenemise vajadusse austuse ja väärikusega.