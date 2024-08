Viirusesse nakatutakse naha ja limaskestade kokkupuutel lähikontakti ajal. Kui viirus on kord inimese veres olemas, jääb see sinna kogu eluks. „Kui inimese immuunsüsteem on nõrgenenud, on stressirohke periood või inimene on külmetanud, võib viirus ägeneda,“ räägib Oolberg. „Suvi võib tuua kaasa olukordi, mis soodustavad herpese esilekerkimist, olgu selleks intensiivne päike, külmas vees ujumine või viibimine tuuletõmbuses,“ lisab ta. See tähendab, et viirus võib puhata kehas pikka aega ja avalduda ainult sobilikes tingimustes.