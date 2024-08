Ei mingeid täitesüste ega paksu rahakotti! Hoopis see on omadus, mis mõjub mõlema sugupoole jaoks võluvalt

Tööta oma sisemise ilu kallal, sest seda on näha ka su välimusest. Ole teiste vastu hea ja aita teisi alati, kui võimalik, see teeb ka sinu tuju heaks ja muudab sind enesekindlamaks. Sea endale mõned eesmärgid. Naera rohkem. Armasta rohkem ja hoia oma suhteid teistega nii headena, kui see on võimalik. Muuda oma negatiivsed mõtted positiivseks ja sisenda endale, et sa oled ilus, tark ja õnne väärt. Ka see tõstab sinu tuju. Ära unusta, et kena inimene on sirge seljaga ja siira naeratusega. Enesekindlus paneb sind aga uskuma enda väärtusesse ja oma võimetesse.

Paljudel inimestel on aga liiga madal enesehinnang. Negatiivsed mõtted ja ebakindlus tekitavad hirmu, kõrvalejäetuse tunnet, häbi ja iseendasse sulgumist. Alati ei lähegi kõik hästi, mõnikord me eksimegi ja see on täiesti normaalne. Tähtis on, et sa ei hakkaks seda võtma, kui midagi, mis määratleb sinu isikut. Alati on võimalus uuesti teha.

Enesekindlust saab arendada

Kuidas seda teha? Ära mõtle endast enam halvasti ja ära näe ennast negatiivses valguses. Sa pead muutma selleks oma sisekõnet. Sa ei tohi olla liiga kriitiline enda suhtes, kui sa märkad, et negatiivsed mõtted tulevad pähe, siis pööra see positiivseks. Muutes oma mõttemustrit, muudad sa oma elu paremaks.

Ära võrdle ennast teistega. See, mida sa sotsiaalmeedias näed, ei ole reaalne elu. Vali, keda sa jälgid ja mõtle selle peale, milliseid tundeid need postitused sinus tekitavad. Keskendu rohkem sellele, mis on hästi. Katsu veeta inimestega, kellega sa tunned ennast hästi. Ära unusta oma kehakeelt, seisa sirgelt ja tunne ennast oma kehas hästi.

Kas enesekindlus teeb ilusaks? Jah, teeb küll. Sest enesekindel inimene särab ja tõmbab teiste pilke. Enesekindlus teeb sind ilusaks, julge olla sina ise!