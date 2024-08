Mõttemustrid, mis on niivõrd levinud, kuid tõmbavad ilusale paarisuhtele kogu täiega vee peale

Sa näed ainult seda, mis on halvasti

Sa näed oma kaaslases rohkem tema halbu külgi ja unustad seejuures selle, mis on temas head. See ei ole hea, sest sellest saab ruttu nõiaring, millest on raske vabaneda.

Sa süüdistad oma kaaslast kõikides probleemides

Sinu süüdistused ja etteheited on sageli ebaõiglased ja alusetud. Niipea, kui midagi on valesti, on see kindlasti sinu kaaslase süü. Ent suhtes ollakse kahekesi. Isegi, kui sul on tunne, et su kaaslasel lasub suurem vastutus kui sinul, siis hea oleks teinekord siiski mõelda, kui palju sinul endal selles süüd võib olla.

Sul on tunne, et su kaaslane on väljakannatamatu

Mõtle järele, kas sul ei oleks võimalik näha asju teise nurga alt.

Sa kujutad ainult kõige halvimat ette

Näiteks kujutad sa endale ette asju, millel pole alust. Kui su elukaaslane peaks hiljem koju jõudma, hakkad sa mõtlema, et tal on keegi teine.

Sul on tunne, et su kaaslane teeb kõike valesti ja mitte midagi hästi

Elu ei ole kunagi must-valge. Keegi meist ei ole laitmatu.

Sa teed liiga ennatlikke järeldusi

Sa näed kõike mustas valguses ja heidad kõike oma kaaslasele ette. Sa teed liiga ennatlikke ja täiesti alusetuid järeldusi.